(ANSA) – ROMA, 15 MAR – Solidarietà e preghiere per le famiglie della comunità musulmana della Nuova Zelanda: è quanto scrive in un tweet il calciatore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly, che così esprime il suo dolore e la sua vicinanza alle vittime del grave attentato compiuto a due moschee di Christchurch in Nuova Zelanda che ha provocato 49 morti.