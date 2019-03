(ANSA) – GENOVA, 15 MAR – “Si è sentito in colpa ma si è allenato benissimo per tutta la settimana ed è motivato. E’ convocato”. Il destinatario delle parole del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo è l’attaccante Gregoire Defrel. Domenica notte Defrel era stato fermato con un tasso alcolemico elevato e gli era stata ritirata la patente. “Credo che sia stato un danno di immagine per lui e per la società – ha detto Giampaolo – E penso anche per se stesso visto che poi sono uscite delle cose non vere. Defrel deve rispondere alla società per l’immagine che si porta dietro non solo sul campo”.