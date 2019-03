(ANSA) – MILANO, 15 MAR – “Quello che conta per noi è che Belotti è estremamente focalizzato sul Torino”. Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, a Milano a margine di una iniziativa del Corriere della Sera, circa le convocazioni per la nazionale di calcio. “Sta facendo benissimo. È uomo – ha aggiunto – squadra ed è davvero un trascinatore. Ha fatto tre gol di fila nelle ultime due partite. È in grande forma fisica e mentale. Quindi, un Belotti così, anche se capisco che per qualsiasi calciatore la Nazionale è importante, me lo godo io e sono molto contento”. Sul direttore sportivo del Torino, Cairo ha detto: “Petrachi ha un contratto con noi fino al 2020. Io non vendo i direttori sportivi”.