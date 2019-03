(ANSA) – MILANO, 15 MAR – Il presidente del Torino Urbano Cairo scherza sulla “Champions” durante un evento del Corriere della Sera – L’Economia durante il quale sono state premiate alcune imprese. Cairo, riferendosi agli imprenditori, li paragona alla “Champions, della quale anche io vorrei sentire la musichetta”. “Noi – aggiunge Cairo – siamo ben posizionati, perché siamo al sesto posto ma dietro di noi c’è una Lazio che ha una partita in meno e davanti a noi c’è un’Inter che ha 6 punti in più. Quindi, è molto complicato. La mia era una battuta, perché mi faceva piacere farla. Combatteremo per fare più punti possibili e alla fine faremo i conti, ma stiamo con i piedi per terra”.