(ANSA) – NYON (SVIZZERA), 15 MAR – ”Il caso Icardi? Visto da fuori mi sembra un macello della Madonna.” Questo quanto dichiarato dall’ex-portiere dell’Inter Julio Cesar questo pomeriggio a Nyon, a margine del sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Julio Cesar era invitato dall’Uefa in qualità di ambasciatore della Champions League. Dopo il sorteggio, ha parlato anche della sua ex-squadra, con la quale ha vinto il trofeo nel 2010. ”Mi dispiace tanto per la situazione dell’Inter e l’eliminazione dall’Europa League. E’ difficile parlare dei problemi del club quando non si vivono le cose dall’interno. Comunque, visto da fuori, il caso Icardi mi sembra un macello”, ha detto il brasiliano. ”E’ un vero peccato”, ha proseguito, ”perché Icardi è un ottimo giocatore che segna tanto. E’ necessario che la società trovi un modo per risolvere la situazione”.