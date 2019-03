(ANSA) – NAPOLI, 15 MAR – “Una sfida difficile ma molto affascinante per noi, per la società e per i nostri tifosi”. Questo il primo commento, riportato dal profilo Twitter del Napoli, dell’allenatore azzurro Carlo Ancelotti dopo il sorteggio di Europa League che ha accoppiato gli azzurri agli inglesi dell’Arsenal.