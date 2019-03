(ANSA) – NAPOLI, 15 MAR – Brutte notizie per il Napoli al ritorno da Salisburgo: Lorenzo Insigne dovrà stare fuori per tre settimane per una elongazione dell’adduttore destro. L’attaccante azzurro si è infortunato nel riscaldamento della gara contro gli austriaci in Europa League di ieri sera. Al ritorno a Napoli si è sottoposto agli accertamenti medici che hanno evidenziato l’infortunio muscolare. Ko anche Vlad Chiriches che nel secondo tempo si è infortunato, subendo una distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra. Anche per lui 3 settimane di stop. Diawara, infine, ha riportato una infrazione dell’osso navicolare del piede destro. Le sue condizioni verranno ricontrollate tra 20 giorni.