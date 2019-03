(ANSA) – LONDRA, 15 MAR – Circa 10 mila giovani hanno manifestato oggi nelle vie del centro di Londra partecipando allo sciopero scolastico globale per il clima. Il corteo ha sfilato lungo Whitehall e il Mall per poi sostare davanti al Parlamento di Westminster. Tanti i cori e i cartelli esposti dagli studenti britannici, fra cui uno che affermava: “Quando noi saremo in carica allora sarà troppo tardi per agire”. Altre manifestazioni si sono svolte in oltre 100 città di tutto il Regno Unito. Il ministro dell’Ambiente, Michael Gove, in un messaggio video ha dato il suo sostegno alla protesta su scala globale affermando che “una mobilitazione di questo tipo può fare una grande differenza” e sottolineando che “insieme possiamo sconfiggere il cambiamento climatico”.