(ANSA) – BERLINO, 15 MAR – “Mind the Pay Gap”: si chiama così la campagna dell’azienda dei trasporti pubblici berlinesi che il 18 marzo prossimo ridurrà per un giorno il costo del biglietto per le donne, per informare sulla disparità salariale tra i generi. La campagna dell’azienda berlinese fa eco al noto “mind the gap” che si ascolta nella metropolitana londinese, per richiamare l’attenzione sulla distanza del treno dalla banchina. La differenza nel compenso che ricevono gli uomini e le donne in Germania è del 21%, sarà quindi dello stesso 21% la riduzione del biglietto dei mezzi pubblici, ha deciso l’azienda berlinese Bvg. La scelta della data del 18 marzo è spiegata così nel depliant informativo della compagnia dei trasporti: “Il 21% equivale circa a 77 giorni. Questo significa che una donna deve lavorare 442 giorni per guadagnare quanto un uomo in 365 giorni. Se si conta 77 giorni dall’inizio dell’anno si arriva al 18 marzo, il giorno del Equal Pay Day”.