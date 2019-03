(ANSA) – ROMA, 15 MAR – L’irlandese Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) si è imposto in volata nella sesta tappa della Parigi-Nizza, la Peynier-Brignoles di 176 chilometro. Già vincitore della terza frazione, Bennett ha avuto la meglio all’ultimo giro di pedale sul francese Arnaud Demare e sull’italiano Matteo Trentin. Michal Kwiatkowski (Team Sky) ha controllato la corsa e difeso con successo la leadership in classifica generale sempre davanti al colombiano Egan Bernal e allo spagnolo Luis Leon Sanchez, staccati rispettivamente di 18 e 22 secondi. Domani la settima tappa partirà da Nizza e propone un arrivo in salita, al mitico Col de Turini (1607 metri).