(ANSA) – ROMA, 15 MAR – “Senza senso, senza motivi, crudeli. Ho il cuore spezzato per tutte le famiglie coinvolte e per le belle persone della Nuova Zelanda nei cuori dei quali questo dolore resterà a lungo”. Così l’attore neozelandese Russell Crowe ha espresso su Twitter il suo sconforto per l’attentato contro due moschee a Christchurch nel quale sono morte 49 persone. La star del ‘Gladiatore’ ha concluso il suo messaggio con l’espressione “Kia Kaha” che in lingua maori significa “siate forti”.