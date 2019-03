(ANSA) – MIAMI (USA), 15 MAR – Il Consiglio della Fifa, a Miami, ha votato a favore (con 25 sì e 7 no) dell’istituzione di un nuovo torneo Mondiale per club che sarà a 24 squadre e la cui prima edizione si giocherà a giugno/luglio del 2021. I posti a disposizione dei club europei saranno otto, sei invece quelli per le squadre del Sudamerica, mentre i rimanenti dieci saranno riservati alle rimanenti zone continentali. Ognuna di queste, Uefa e Conmebol comprese, definiranno per conto proprio i criteri di qualificazione al nuovo torneo iridato. Nel 2019 e 2020 il Mondiale per club si disputerà ancora con il format a sette squadre, a dicembre. Poi dal 2021 ci sarà la nuova competizione, che prenderà il posto della Confederations Cup (che viene abolita) e dovrebbe quindi avere cadenza quadriennale. Fonti vicine alla Fifa hanno fatto sapere che l’Eca, l’associazione dei principali club europei, avrebbe fatto sapere di essere “assolutamente contro l’approvazione” del nuovo torneo, con conseguente minaccia di boicottarlo.