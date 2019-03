(ANSA) – MIAMI (USA), 15 MAR – Il Consiglio della Fifa ha dato via libera, con 36 voti favorevoli, al progetto di ampliare il format dei Mondiali da 32 a 48 squadre già dalla prossima edizione di Qatar 2022. Ora si andrà avanti con uno studio di fattibilità (già fatto dall’ente mondiale del calcio), che dovrebbe coinvolgere anche altri paesi come il Kuwait e l’Oman, prima del voto del Congresso Fifa in programma a Parigi in giugno. In quell’occasione la proposta verrà messa ai voti e se vincerà il Sì il Mondiale diventerà a 48 squadre da subito, come desidera il presidente della Fifa, Gianni Infantino. “Se decideremo di allargare il format dei Mondiali – ha spiegato Infantino -, anche altri paesi dovranno ospitare delle partite. Quindi ora dobbiamo analizzare e capire quali possono essere queste nazioni pronte per i Mondiali del 2022. La decisione finale spetterà al Congresso, quando le 211 federazioni nazionali affiliate voteranno la proposta”.