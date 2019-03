BOLOGNA – Alla giornata inaugurale del Cosmoprof di Bologna, la fiera internazionale della cosmesi e della bellezza anche un grande ex calciatore. David Trezeguet attaccante della Juventus e della Francia per tanti anni, attualmente è l’ambasciatore italiano del club bianconero nel mondo.

Presente in qualità di testimonial della Finesse ha spiegato al nostro giornale i suoi momenti più significativi in Italia. “Il ricordo più bello con la maglia della Juventus? Il mio primo scudetto è stato qualcosa di molto importante per me, per la squadra, per la società e per i suoi tifosi. Sul piano personale direi il giorno che sono riuscito a scavalcare Omar Sivori perché sono diventato il primo straniero capocannoniere. Ho conosciuto allenatori straordinari e giocatori unici vivendo periodi belli e meno belli della storia bianconera”.

L’ex stella della Juve ha preferito dribblare le domande sull’attualità bianconera ma ha sorriso quando gli abbiamo ricordato che è stato “perdonato” dagli italiani per quel golden gol che nel 2000 regalò l’Europeo alla Francia proprio a spese della Nazionale azzurra.

Ed a proposito di Italia, Roberto Mancini è l’uomo giusto per ripartire? “C’è un lavoro importante da fare e credo che Roberto abbia un’idea molto chiara basata sul cambiamento, quindi cercando di ringiovanire la squadra. Glia azzurri provano a ritrovare la loro identità e penso che Mancini sia davvero l’uomo giusto”.

Video Intervista di Emilio Buttaro