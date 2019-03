(ANSA) – ROMA, 16 MAR – Duello super tra Tommy Fleetwood e Rory McIlroy al “The Players Championship”, torneo del PGA Tour con il montepremi più alto al mondo (12,5 milioni di dollari). A Ponte Vedra Beach (Florida) il nordirlandese con 132 (-12) ha agganciato al comando della classifica il britannico. E a metà gara, due tra i protagonisti dell’euro-trionfo in Ryder Cup a Parigi, vantano tre colpi di vantaggio su un quartetto d’inseguitori. Composto da Jim Furyk (protagonista del miglior score di giornata, 64, -8), Ian Poulter, Brian Harman e Abraham Ancer (tutti terzi con 135, -9). A metà gara sono in corsa per il titolo pure Jason Day (settimo con 136, -8) e Dustin Johnson. Il leader mondiale è decimo (137, -7) come Jon Rahm. Con il campione in carica Webb Simpson ventinovesimo al fianco, tra gli altri, di Justin Rose (140, -4). Sul percorso del TPC Sawgrass Tiger Woods è solo trentanovesimo (141, -3).