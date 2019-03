(ANSA) – BRATISLAVA, 16 MAR – In Slovacchia è cominciato stamane il primo turno delle elezioni del presidente della Repubblica per i prossimi cinque anni. Sono 4,5 milioni i cittadini chiamati a scegliere tra 13 candidati. La favorita è l’avvocata liberale Zuzana Caputova, seguita dal vicepresidente della Commissione europea, Maros Sevcovic, e dal giudice euroscettico Stefan Harabin. L’attuale presidente Andrej Kiska, il cui mandato si concluderà a giugno, non si è ricandidato e ha dato il suo sostegno a Caputova. Si prevede che nessuno dei candidati riuscirà a ottenere la maggioranza per essere eletto al primo turno. I risultati saranno resi noti oggi a tarda sera. Il ballottaggio si terrà il 30 marzo.