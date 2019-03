(ANSA) – TORINO, 16 MAR – “Una scuola di golf aperta a tutti, giovani e meno giovani principianti e professionisti, con il sogno di far divertire tutti e di aiutarli a migliorare”: Edoardo Molinari presenta così la sua Academy, che apre oggi le porte al Golf Club Royal Park I Roveri di Torino. Una scuola, unica nel suo genere in Italia, che punta a contribuire a far crescere ancora il golf in Italia. “In Italia abbiamo tanti giovani di ottimo livello – sottolinea Edoardo Molinari – Spero che nei prossimi anni possano ripercorrere le orme mie e di mio fratello”, l’ancora più titolato Francesco Molinari. “Sono felice per Chicco, quello che sta facendo è bellissimo per l’Italia e per il golf italiano – sottolinea il fratello Edoardo -. Diventare il numero uno? La concorrenza, a quel livello, è molto agguerrita, ma non mettiamo limiti. Chicco ha le potenzialità per diventarlo. Tornare a giocare con lui? Mi piacerebbe molto”, conclude.