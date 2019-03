(ANSA) – MILANO, 16 MAR – Per le Olimpiadi invernali 2026 arriveranno 70 milioni anche per Milano e Cortina dopo quelli stanziati per le finali Apt di Torino? “Prima di tutto devono arrivare le Olimpiadi, e poi faremo le cose utili e necessarie per fare in modo che ci siano delle opere non solo finalizzate alle Olimpiadi ma che restino come eredità al servizio dei cittadini”. Questa la risposta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a una domanda dei giornalisti mentre visitava MadeExpo a Rho (Milano). “Tutti gli enti sportivi sono utili non solo quando contribuiscono all’evento stesso ma generano delle economie per il presente e per il futuro”, ha sottolineato Giorgetti.