(ANSA) – TORINO, 16 MAR – Allegri non vede il rischio di un provvedimento disciplinare dell’Uefa nei confronti di Cristiano Ronaldo per l’esultanza volgare dopo la vittoria con tripletta sull’Atletico. “Non sarà assolutamente squalificato – dice l’allenatore della Juventus – martedì, tra il campo e gli spalti tutti hanno avuto un’esultanza diversa. Per me non ci sarà alcuna squalifica”.