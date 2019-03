(ANSA) – TORINO, 16 MAR – “La mia miglior partita?. Io non gioco, a parte quel colpo di tacco (su un pallone finito nella sua area, martedì sera in Champions, ndr). Scherzi a parte, mi ha fatto piacere l’entusiasmo dei tifosi, da riproporre in campionato e nei quarti di finale: sta cambiando qualcosa in meglio”. Così Massimiliano Allegri che precisa: “Sui social non torno assolutamente”.