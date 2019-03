(ANSA) – TORINO, 16 MAR – “Il mio futuro non dipendeva dall’Atletico, a fine anno parleremo con il presidente, con Nedved e con Paratici e vedremo quale può essere il mio futuro”. Non cambia il punto di vista di Allegri sulla prossima stagione dopo lo storico successo in rimonta ottenuto contro l’Atletico Madrid: “Io le emozioni le vivo, poi devo staccare perché ci sono altre partite – ha commentato l’allenatore della Juventus -. Domani ne abbiamo subito una e meno male perché lavoriamo per questo. In questo momento però non ha senso parlare del futuro, viviamoci e godiamoci questo momento”.