(ANSA) – MILANO, 16 MAR – ”Il derby annulla qualsiasi pronostico e valutazione, ma perderlo può creare problemi a livello mentale, può lasciare scorie. Per questo proveremo a vincere”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. ”Di partite ce ne sono ancora tante, c’è margine per non farla diventare decisiva – ha proseguito -. Il Milan è forte, gioca un buon calcio ed è ben allenato, ma noi siamo dietro solo di un punto. Il danno sarebbe non credere di essere all’altezza, ma non è il nostro caso”.