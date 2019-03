(ANSA) – ROMA, 16 MAR – Manchester City e Watford in semifinale, il Manchester United eliminato. Questi, in estrema sintesi, i verdetti delle sfide odierne di FA Cup che promuovono il Manchester City di Guardiola, vittorioso 3-2 sul campo dello Swansea, dopo essere andato sotto 0-2 (al 20′ rigore di Grimes e al 29′ raddoppio di Celina). Bernardo Silva al 24′ della ripresa avvia la rimonta, un autogol di Nordfeldt al 28′ e il solito Aguero – in sospetto fuorigioco – al 43′ completano l’opera. Il Watford ha piegato il Crystal Palace 2-1, aprendo le marcature al 27′ con Capoue; Batshuayi pareggia al 17′ della ripresa, Gray al 34′ colpisce su assist di Pereyra. Va fuori il Manchester United, sconfitto 2-1 sul campo del Wolves, che va a segno al 25′ st con Raul Jimenez e chiude i conti con Jota al 31′. Inutile il punto nel finale di Rashford. Domani si completano i quarti con Millwall-Brighton. Le semifinali si disputeranno il 6 e 7 aprile, la finale il 18 maggio.