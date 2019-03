(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Il finlandese Valtteri Bottas, su Mercedes, ha vinto dominando il Gp d’Australia, gara d’apertura del Mondiale di Formula 1. Secondo posto per il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, e terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen. Quarta e quinta le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Bottas porta a casa 26 punti, grazie a quello addizionale previsto da quest’anno per chi ha fatto segnare il miglior giro in gara. Nella top ten si sono classificati poi Kevin Magnussen (Haas), sesto, Nico Huelkenberg (Renault), settimo, Kimi Raikkönen, ottavo con l’Alfa Romeo, Lance Stroll (Racing Point), nono, Daniil Kvyat (Toro Rosso), decimo.