(ANSA) – ROMA, 17 MAR – “Non so davvero cosa sia successo. Non so proprio cosa dire”. E’ senza parole Valtteri Bottas, vincitore con la Mercedes del Gp d’Australia di Formula 1. “E’ stata di sicuro la mia miglior gara di sempre – prosegue a caldo il finlandese -. Io stavo benissimo e la macchina andava in modo perfetto”. Per Bottas si tratta della prima vittoria dopo un 2018 di completo digiuno, avendo vinto l’ultima gara nel 2017 ad Abu Dhabi.