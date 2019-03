(ANSAmed) – TEL AVIV, 17 MAR – Tre israeliani sono stati feriti – uno in gravi condizioni – in due separati attentati a colpi d’arma da fuoco in Cisgiordania: il primo all’incrocio di Ariel e l’alto a quello di Gitai Avishar, entrambi non lontano da Nablus. L’esercito ha detto di essere sulle tracce dell’autore o degli autori “dell’attacco terroristico”. Secondo i media nell’attacco all’incrocio di Ariel, un palestinese ha aperto il fuoco dopo aver rubato l’arma ad un gruppo di persone. Il sospetto – secondo l’esercito – è che lo stesso abbia poi attaccato al secondo incrocio in Cisgiordania.