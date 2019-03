(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Niente Arsenal, dopo la Roma Monchi torna a casa: il Siviglia annuncia che dal 1° aprile il dirigente spagnolo che ha divorziato da James Pallotta dopo l’esonero di Di Francesco sarà nuovamente il suo direttore generale dell’area tecnica. Monchi ha legato il suo nome ai successi del club andaluso: nei suoi 17 anni, il Siviglia ha vinto cinque Europa Legue, due Coppe del Re, una Supercoppa spagnola e una Supercoppa europea. Dal Siviglia era arrivato a Roma due anni fa, e la stagione negativa in giallorossa aveva portato al “divorzio consensuale” con l’ipotesi di uno sbarco all’Arsenal, per ricongiungersi con Emery, il tecnico dei successi spagnoli. Invece stamattina e’ arrivata la conferma ufficiale di un “ritorno a casa”, come dice lo stesso club spagnolo. Monchi sarà presentato domani, alle 13, allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán.