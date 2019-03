(ANSA) – ROMA, 17 MAR – La premier britannica Theresa May ha messo in guardia i parlamentari che, se non verrà approvato il suo accordo con l’Ue per la Brexit nei prossimi giorni, Bruxelles potrebbe insistere per un rinvio lungo dell’uscita dall’Unione, costringendo la Gran Bretagna a partecipare alle elezioni europee di maggio: questo rappresenterebbe “un potente simbolo del fallimento politico collettivo del Parlamento”, ha ammonito sul Sunday Telegraph. La premier ha insistito che, se la Camera dei Comuni non approverà il suo accordo prima del Consiglio europeo di giovedì prossimo, “non lasceremo l’Ue per molti mesi, forse mai”. May ha poi aggiunto che anche se l’accordo passasse prima del vertice dei leader europei il governo avrà bisogno di “una breve estensione tecnica” oltre la data inizialmente prevista per la Brexit del 29 marzo. “Ma è qualcosa che il popolo britannico potrebbe accettare se questo portasse lentamente alla Brexit. Se il parlamento non approverà l’accordo, l’alternativa sarebbe molto peggiore”.