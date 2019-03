(ANSA) – SOLDEU (ANDORRA), 17 MAR – Il francese Clement Noel – 21 anni e terzo successo in carriera – ha vinto lo slalom speciale di cdm di Soldeu, ultima gara della stagione di sci alpino. Sul podio sono saliti anche l’austriaco Manuel Feller in 1.49.14 e lo svizzero Daniel Yule in 1.49.79. Per l’Italia bella prova d’orgoglio a fine stagione soprattutto con Giuliano Razzoli, miglior azzurro e sesto in 1.50.03, miglior risultato stagionale italiano dopo il suo quinto posto di Madonna di Campiglio. E poi Manfred Moelgg 12/o in 1.50.45, Alex Vinatzer 15/o in 1.50.72 e Stefano Gross 16/o in 1.50.85. Solo 14/o in 1.50.58 uno stanco Marcel Hirscher.