(ANSA) – WASHINGTON, 17 MAR – “Il presidente non è un suprematista bianco. Non so quante volte dobbiamo dirlo”: così il chief of staff ad interim della Casa Bianca Mick Mulvaney alla Fox, all’indomani delle critiche piovute su Trump per la sua condanna troppo generica dell’attentato alle due moschee in Nuova Zelanda ad opera del suprematista bianco Brenton Tarrant. “Non penso che sia corretto dipingerlo come un fan di Trump”, ha aggiunto, riferendosi al manifesto di Tarrant, che cita il tycoon come “simbolo di una rinnovata identità bianca”.