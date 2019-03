(ANSA) – WASHINGTON, 17 MAR – “L’Inghilterra fuori dall’Irlanda”: e’ lo slogan apparso su uno striscione dietro cui e’ fatta immortalare la presidente del partito indipendentista irlandese Mary Lou McDonald durante la parata per il St. Patrick’s Day a New York. La foto e’ stata postata sull’account Twitter del Sinn Fein con la didascalia “non sono necessarie spiegazioni”. Una mossa che e’ stata criticata in patria. Il vicepremier irlandese Simon Coveney ha definito lo striscione come “offensivo, divisivo e imbarazzante”.