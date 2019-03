(ANSA) – WASHINGTON, 17 MAR – Più che dipingere Brenton Tarrant, l’autore della strage nelle due moschee in Nuova Zelanda, come un supporter di Trump “bisogna guardare ai suoi passaggi eco-terroristici nel suo manifesto e allinearlo con Nancy Pelosi o Ocasio-Cortez”: lo ha detto il chief of staff ad interim della Casa Bianca Mick Mulvaney alla Fox, riferendosi alla speaker della Camera e alla giovane e popolare deputata progressista dem, paladina del ‘Green New Deal’.