(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Il Bayern Monaco riscatta, sia pure molto parzialmente, l’eliminazione dalla Champions League per mano del Manchester United e travolge in casa 6-0 il Magonza, nella 26/a giornata della Bundesliga. La squadra allenata dal croato Niko Kovac ha così riagganciato in vetta il Borussia Dortmund, che ieri aveva vinto di misura a Berlino, portandosi a quota 60 punti. Il successo tennistico di stasera è stato firmato dal polacco Lewandowski al 3′, dal colombiano James Rodriguez al 33′ e da Koman al 39′ del primo tempo. Nella ripresa in gol ancora James Rodriguez al 6′ e al 10′, quindi Davies al 25′.