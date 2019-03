(ANSAmed) – BELGRADO, 17 MAR – Alcune migliaia di manifestanti continuano a protestare contro il presidente Aleksandar Vucic in un raduno dai toni molto accesi nel parco antistante l’edificio della presidenza a Belgrado. La situazione è molto tesa, con notizie di tafferugli e scontri fra dimostranti e polizia in strade vicine. Sul palco degli oratori si alternano vari esponenti del movimento di opposizione, compresi intellettuali, scrittori e rappresentanti della società civile. I manifestanti sostengono di voler restare davanti alla presidenza fino a quando Vucic non accetterà di parlare con loro. L’edificio della presidenza è massicciamente presidiato dalla polizia in assetto antisommossa, che ha formato un cordone tutto intorno allo stabile.