(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Due pezzi da novanta del governo di Theresa May avvertono che se non ci sarà la certezza che l’accordo di Theresa May per la Brexit questa volta sarà approvato non si terrà alcuna votazione. Quando ancora non è chiaro se a Westminster si voterà per l’intesa il 19 o il 20 – l’unica certezza è che sarà prima del Consiglio europeo di giovedì 21 – a prendere la parola sono stati prima il ministro del Commercio estero Liam Fox (“si voterà solo se sappiamo di avere il sostegno necessario”), poi il Cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond, che è stato ancora più netto: “L’intesa sarà sottoposta ai deputati se un numero sufficiente di nostri colleghi e del Dup sono disposti a sostenerlo”, ha detto parlando con la Bbc. Hammmond ha poi ammesso che ad oggi i numeri per mettere al sicuro l’intesa della May “ancora” non ci sono.