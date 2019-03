(ANSA) – ROMA, 18 MAR – “I giocatori dell’Inter si sono resi conto che il derby era il punto di non ritorno della stagione e questo aspetto mentale era la condizione peggiore in cui poteva incappare il Milan. Ha fatto la differenza. I nerazzurri hanno reagito ed ora ci si aspetta continuità. Se mantengono queste livello di concentrazione e grinta possono togliersi parecchie soddisfazioni”. Roberto Donadoni legge così il ko rossonero di ieri. La lite in panchina tra Kessie e Biglia: “Ho visto le immagini dalla tv, però bisognerebbe vivere da dentro certe situazioni. Condivido le parole di Rino (Gattuso, ndr): lo spogliatoio è sacro ed i problemi vanno risolti al suo interno. Certo, non è stato un episodio edificante”.