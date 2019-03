(ANSA) – BRUXELLES, 18 MAR – “L’autore della sparatoria avvenuta questa mattina a Utrecht in Olanda è ancora in fuga”. Lo riferiscono i media locali sottolineando che la “polizia sta cercando una Renault Clio rossa”. Secondo alcuni testimoni al quotidiano olandese Algemeen Dagblad ad aprire il fuoco potrebbero invece essere state “diverse persone che si sarebbero poi date alla fuga”. Intanto la polizia anti-terrorismo olandese ha alzato al massimo il livello d’allerta e ha chiesto a tutte le scuole della città di tenere le porte chiuse. Allarme diramato anche per tutti gli aeroporti e gli “edifici sensibili” in Olanda.