(ANSA) – WASHINGTON, 18 MAR – “Un’altra persona dal basso quoziente intellettivo”: così su Twitter Donald Trump attacca Joe Biden, suo potenziale avversario nelle presidenziali del 2020. “Nel corso del weekend non è stato capace di dire correttamente una frase molto semplice sulla sua decisione di correre per la presidenza. Abituatevi”, scrive il tycoon. Il riferimento è alle parole dell’ex vice presidente che parlando ad un comizio aveva affermato di avere “il record più progressista di tutti i candidati”. All’applauso della folla aveva però fatto una sorta di retromarcia, sostenendo che stava solo parlando in maniera ipotetica e che la sua non era l’ufficializzazione della candidatura.