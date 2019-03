(ANSA) – FIRENZE, 18 MAR – ”Siamo convinti che è il momento giusto per il rilancio del calcio italiano, stiamo vivendo una grande attesa in vista delle qualificazioni europee, degli Europei U21 e del Mondiale femminile. C’è una speranza volta all’ottimismo, i risultati possono aiutare le riforme”. Lo ha detto il presidente federale Gabriele Gravina presente a Coverciano per l’inizio del raduno azzurro. ”Vedo una Nazionale prima di entusiasmo, l’auspicio è che riesca a raccontare una nuova storia ai tifosi – ha continuato Gravina – Mancini merita i complimenti per aver interpretato in modo corretto le nostre idee. Bisogna credere nel miglior risultato possibile consapevoli di aver cominciato un nuovo percorso”. Resta però il rammarico per alcuni episodi che periodicamente macchiano dentro e fuori il mondo del calcio. ”Chi li commette deve vergognarsi, noi saremo molto severi e vigili, abbiamo preso provvedimenti e alcune risposte sono arrivate in modo tempestivo. Se la sfida è questa noi siamo pronti”.