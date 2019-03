MADRID – Clemente Maria Rebora (1885-1957) è uno dei più grandi poeti del ‘900. Nel 1914, all’inizio della prima guerra mondiale, venne chiamato alle armi per combattere sul Podgora. La vigilia di Natale del 1915, ormai prossimo a una attesa licenza, rimase vittima di uno shell-shock quando gli esplose vicino al volto un colpo di obice. Nel 1919 venne riformato, dopo un lungo viatico in vari ospedali. Nelle sue due più importanti poesie (“Viatico” e “Voce di vedetta morta”) testimonia l’atrocità della guerra, l’orrore, la solidarietà negata, la deturpazione dell’animo umano. Considerato dai critici uno dei nostri poeti più crudi nel descrivere la guerra, Rebora porta il lettore nella sua prima fase letteraria in trincea, in prima linea, facendogli vivere quei momenti drammatici.

L’obiettivo del Premio Europeo Clemente Rebora è quello di dare un contributo per capire meglio e approfondire quale sia il cammino che ognuno di noi deve intraprendere per perseguire le azioni che portano alla fratellanza e alla solidarietà attraverso la parola poetica e la condivisione dei sentimenti, del dolore, dell’amore, della pace. È con questo spirito che l’Associazione Culturale “La Fenice arte e Solidarietà”, insieme all’ideatore ed organizzatore del Premio Diego De Nadai, attore e donatore di voce, ha dedicato a Clemente Rebora un Premio Europeo che, prima di giungere a Roma (ove si terrà la cerimonia di Premiazione dello stesso) ha organizzato un cammino letterario con conferenze e incontri – dibattito sulla figura di Clemente Rebora. In questo percorso hanno partecipato illustri personalità del mondo della Cultura Italiana e alcuni poeti iscritti al Premio che attraverso le letture delle loro liriche hanno contribuito a dare testimonianza di questo rinnovamento spirituale.

Tale percorso è partito da Dolianova in provincia di Cagliari (Sardegna), per attraversare l’Italia in varie tappe: Modica- CT (Sicilia), Montesarchio -BN (Campania), Villa di Briano (CE), Firenze (Toscana), per proseguire nell’ultima tappa di Madrid prevista nei giorni 22 e 23 marzo, proprio a ridosso della celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia indetta dall’UNESCO.

Il Premio Rebora ha voluto aprire le sue ali anche ai ragazzi delle scuole italiane – come è avvenuto nelle tappe campane- sia per far meglio conoscere la figura di Clemente Rebora sia per instaurare un dialogo che possa portare gli alunni a ulteriori riflessioni sugli argomenti di estrema attualità che sono contemplati nelle finalità del Premio stesso, promuovendo valori in accordanza con le finalità educative scolastiche. Tale percorso proseguirà anche nella tappa madrilena.

Difatti, il 22 marzo 2019 avverrà un incontro solo per gli studenti della Scuola Statale Italiana di Madrid in cui si terranno le conferenze a cura della Prof.ssa Anna Marras “Tradurre a testo poetico è un male necessario? Dispute e detrattori. Breve analisi di una lirica di Clemente Rebora in lingua spagnola” e del Prof. Franco Di Carlo, “Pasolini e Rebora e la poesia italiana del Novecento”.

L’evento verrà presentato da Diego De Nadai, Presidente del Premio, Elisabetta Bagli, Vice Segretaria dell’Associazione Italiana nel Mondo e da Debora Marchesiello, Vice Presidente dell’Associazione Amici della Puglia. Ci sarà anche un breve intervento sulla figura di Clemente Rebora del Prof. Domenico Pisana.

Per l’occasione, gli intermezzi artistico-musicali saranno affidati all’attrice María José del Valle e al coro dell’EOI accompagnato dalla pianista, la maestra María Ángeles Alfonso Rodríguez.

Lo stesso giorno, il 22 marzo alle 18:00 nella Biblioteca pubblica del Parque de El Retiro, Eugenio Trías-Casa de Fieras, avrà luogo l’incontro tra poeti italiani e i rappresentanti di altre nazionalità.

Anche in questa occasione ci saranno tre brevi conferenze a cura del Prof. Domenico Pisana “Quasimodo e Rebora tra percorsi di spiritualità, poesia dello sguardo e dell’attesa”, della Prof.ssa Anna Marras “Tradurre a testo poetico è un male necessario? Dispute e detrattori. Breve analisi di una lirica di Clemente Rebora in lingua spagnola” e del Prof. Franco Di Carlo, “Pasolini e Rebora e la poesia italiana del Novecento”.

Il 23 marzo 2019 alle 18:00, l’ultimo evento di questa edizione prima della Premiazione di Roma, si terrà al Café Gijón. Si inizierà con brevi conferenze tenute dal Prof. Franco Di Carlo, “Pasolini e Rebora e la poesia italiana del Novecento”, dalla Prof.ssa Cristina Coriasso Martín-Posadillo, “Leopardi e la sua influenza sulla poesia spagnola di Antonio Colinas” – Prof. Domenico Pisana “García Lorca e Clemente Rebora: poeti che hanno il fuoco nelle loro mani”.

L’esecuzione dei testi teatrali sarà affidata all’attore Fabio Bussotti. Durante il recital poetico gli artisti saranno accompagnati dalla musica della Maestra María Ángeles Alfonso Rodríguez.

Molte sono le istituzioni che hanno contribuito, con il loro sostegno, a far sì che questo fosse possibile. A Madrid il sostegno è arrivato in primis dalle tre sedi in cui si svolgeranno gli eventi: la Scuola statale Italiana di Madrid, la Biblioteca Eugenio Trías- Casa de Fieras del Parque del Retiro, il Café Gijón, uno dei caffè storici-letterari più famosi della Spagna. È d’obbligo menzionare anche l’apporto dell’Associazione Italiani nel Mondo, dell’Associazione Amici della Puglia, del Coro della Escuela Oficial de Idiomas Jesús Maestro e della Libreria italiana di Madrid.