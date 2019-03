QUITO. – Il segretario generale dell’Associazione latinoamericana di integrazione (Aladi), Alejandro de la Peña Navarrete, giunge a Quito per una visita che si protrarrà fino al 21 marzo e che ha come obiettivo il rafforzamento del processo di creazione di un mercato comune latinoamericano ed il ruolo che in esso può svolgere l’Ecuador. In un comunicato il ministero degli Esteri ecuadoriano ha indicato che De la Peña si riunirà con i ministri di Esteri, Turismo, Produzione, Commercio estero, Investimenti e Agricoltura.

Il responsabile dell’Aladi, organismo creato nel 1980 e integrato da 13 Paesi latinoamericani, dialogherà inoltre con esponenti dell’imprenditoria privata per esaminare il ruolo di questa nella regione per contribuire all’integrazione del subcontinente americano. Da segnalare infine che la settimana scorsa l’Ecuador ha formalmente annunciato la sua uscita dalla Unasur, l’Unione delle Nazioni del Sudamerica, creata nel 2008 sotto la spinta degli allora presidenti del Brasile. Luiz Inacio Lula da Silva, e del Venezuela, Hugo Chávez.