NEW YORK. – Gli americani ricorrono sempre più spesso a ritocchini di chirurgia estetica. Lo rivelano i dati dell’American Society of Plastic Surgeons, secondo cui quasi 18 milioni di persone (oltre 17,7 milioni) negli Usa l’anno scorso si sono sottoposte a procedure invasive e non invasive. Una cifra pari al 25% in più rispetto al 2017. Tanto che l’American Society of Plastic Surgeons ha soprannominato il 2018 “anno del corpo”.

Gli interventi più richiesti sono aumento del seno, liposuzione e rimodellamento del naso, seguiti da interventi alle palpebre e addominoplastica. Mentre l’aumento del seno e la liposuzione sono aumentate rispettivamente del 4% e 5% rispetto al 2017, c’è stata una leggera diminuzione delle procedure facciali.

Anche il numero di procedure cosmetiche minimamente invasive è aumentato nel 2018: quelle più popolari sono il Botox, i riempitivi dei tessuti molli e i peeling chimici, cresciuti rispettivamente del 3%, 2% e 1% dal 2017.