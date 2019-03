(ANSA) – MONTECATINI (PISTOIA), 18 MAR – Il futuro di mister Pioli? Lo sappiamo noi giocatori cosa ne pensiamo e ce lo teniamo per noi. Ma lui sa del nostro affetto”. Lo ha detto il centravanti della Fiorentina Giovanni Simeone, intervenuto alla consegna dei Premi Maestrelli a Montecatini. L’attaccante ha anche parlato della vicenda dei cori di parte degli ultrà viola contro il tifoso morto in curva a Cagliari, facendo un parallelo con la tragedia accaduta lo scorso anno a Davide Astori: “Ognuno dovrebbe imparare da quel che è accaduto a Davide: se c’è qualcuno che non lo ha capito sono problemi suoi. La vita è una sola”. Infine una battuta sul padre allenatore dell’Atletico Madrid, sconfitto dalla Juventus in Champions League: “L’ha presa con tranquillità, d’altra parte il passaggio del turno la Juve se l’è meritato”.