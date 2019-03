MILANO. – Il derby riporta il sereno in casa Inter. Una vittoria scaccia-crisi per i nerazzurri e per Spalletti, la cui posizione sembrava in forte bilico dopo il ko con l’Eintracht Francoforte e l’eliminazione in Europa League. E anche il caso Icardi, ora che arriva la pausa, sembra indirizzato verso una conclusione positiva. ”Ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace, manca poco”, ha ammesso Wanda Nara, moglie e agente dell’ex capitano interista.

Venerdì potrebbe essere il giorno della chiusura definitiva del caso, con Icardi che dovrebbe incontrarsi con il presidente Steven Zhang. ”Un incontro venerdì? Forse con Mauro, io non ho saputo nulla ma non è necessario io ci sia sempre”, ha aggiunto Wanda Nara. Un riavvicinamento già diventato effettivo almeno sui social, dove Icardi ha festeggiato la vittoria del derby postando su Instagram una foto del Duomo vestito di nerazzurro: ”Milano è solo nerazzurra” e ”Buongiorno Milano”, il messaggio dell’attaccante argentino con tanto di emoticon interiste, poi condiviso anche dalla società sul proprio profilo.

L’ultima presenza in campo di Icardi è datata 9 febbraio, nella vittoria con il Parma: oltre un mese e mezzo di assenza in cui è esploso definitivamente il talento di Lautaro Martinez, incoronato leader anche da Luciano Spalletti. Gol e non solo, perché il 21enne argentino ha vinto lo scontro diretto con Piatek grazie ad una prestazione a tutto tondo, sacrificandosi e giocando anche per la squadra. Lo score stagionale dice nove reti e due assist in 29 presenze: per trovare un 21enne con questi numeri all’esordio in nerazzurro bisogna tornare alla prima annata interista di Icardi, nel 2013/14 (nove gol in 23 presenze).

Toccherà a Spalletti capire se poterli utilizzare insieme, una volta chiuso il caso dell’ex capitano. Intanto il tecnico toscano si gode il nuovo sorpasso sul Milan grazie all’ennesima ottima prestazione in un big match (con lui in panchina l’Inter ha perso solo con la Juve finora). Gli esami per Spalletti sono tutt’altro che finiti, però: al rientro dalle nazionali lo scontro diretto con la Lazio potrebbe rivelarsi decisivo quasi quanto il derby. Con un Icardi e un Nainggolan (in ripresa dopo l’ennesimo infortunio) in più, la corsa verso la Champions potrebbe tuttavia essere più in discesa.