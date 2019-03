(ANSA) – WASHINGTON 19 MAR – Alcuni dei massimi responsabili dei democratici in Congresso hanno chiesto all’Fbi di indagare sulla proprietaria di un centro massaggi in Florida vicina al presidente Donald Trump e a suo tempo accusata di gestire un traffico illegale di prostituzione. Il sospetto, come scrivono i parlamentari in una lettera, e’ che Cindy Yang, cittadina Usa nata in Cina, approfittando della sua conoscenza col tycoon, abbia cercato di introdurre alcuni clienti cinesi ad eventi organizzati dal presidente o dalla sua amministrazione.(ANSA).