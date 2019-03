(ANSA) – ROMA, 19 MAR – I mal di pancia di Antoine Griezmann, dopo l’eliminazione dell’Atletico Madrid dalla Champions, non sono passati inosservati: soprattutto in Catalogna. Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe interessato all’attaccante francese, anche per creare un’alternativa al 32enne centravanti uruguagio Luis Suarez. Il club blaugrana non sembra disposto a fare follie per ‘Le petit diable’, ma nemmeno di rimanere insensibile di fronte alla possibilità di ingaggiarlo. Griezmann ha 27 anni e conosce molto bene la Liga, dunque, se dovesse presentarsi l’occasione, di certo il Barca cercherà di non farselo sfuggire. Lo stesso giocatore avrebbe lanciato segnati al Barcellona, tramite il proprio entourage; segnali che non sarebbero sfuggiti ai dirigenti catalani. Il Barcellona, intanto, ha messo gli occhi su alcuni giovani attaccanti di belle speranze: Luka Jovic (21 anni), dell’Eintracht Francoforte; Rodrigo Moreno (Valencia); Andre Silva (Siviglia); Maxi Gomez (Celta Vigo).