(ANSA) – ROMA, 19 MAR – “Possono essere curati, vestiti, nutriti. Gli possiamo dare ogni genere di conforto ma in Italia con il mio permesso non mettono piede”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini respinge la richiesta della nave Mare Ionio di avere un porto. A bordo dell’imbarcazione della ong Mediterranea Saving Humans una cinquantina di migranti soccorsi in acque Sar libiche. “Questa non è stata un’operazione di salvataggio. Questo è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” ha aggiunto Salvini, rimarcando che “questa è la nave dei centri sociali, perché a nome della nave sta parlando Luca Casarini: vedete i precedenti penali del signore”. Di opinione opposta il sindaco di Lampedusa Totò Martello: “La nave Mare Ionio è italiana e il nostro porto è aperto e pronto ad accoglierla. I migranti salvati in mare vanno fatti sbarcare, curati e rifocillati”.