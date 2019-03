(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Dopo il blitz di Guido Migliozzi nel Kenya Open, l’Italgolf non si nasconde e punta in alto anche nel Maybank Championship. A Kuala Lumpur (21-24 marzo) saranno 5 gli azzurri in campo: con Migliozzi anche Edoardo Molinari, Paratore, Pavan e Bertasio (quinto nel 2018). Nel torneo dell’European Tour, dove saranno assenti la maggior parte dei big mondiali ed europei, la spedizione italiana vanta ottime chance per ben figurare in una rassegna vinta nel 2011 (quando il torneo si chiamava Maybank Malaysian Open) da Matteo Manassero (stavolta assente): l’azzurro, con 272 (-16) colpi, si impose su McIlory e Kaymer, all’epoca n.1 al mondo. Otto anni dopo l’Italia sogna un’altra impresa in una gara che vedrà sul percorso del Saujana G&CC anche altri sicuri protagonisti, come l’indiano Sharma (campione in carica), lo statunitense Suri e il belga Pieters. In lizza anche gli spagnoli Otaegui e Campillo, gli inglesi Fisher, Rai e Wood, i sudafricani Stone e De Jager. Senza dimenticare l’australiano Fraser e il cinese Wu.