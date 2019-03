(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Il prolungamento con il Porto è ormai una formalità, in realtà Iker Casillas sogna il ritorno in patria, per giocare ancora nella Liga. In Spagna il portiere è considerato un’icona del calcio e dello sport, come ricorda la prima pagina del quotidiano As, e non è escluso che qualcuno sia disposto a trovargli un posto fra i pali. “Il Real Madrid fa parte del mio passato – le parole di Casillas, con con la Nazionale spagnola conquistò il titolo mondiale nel 2010 a Johannesburg, ma anche due Coppe d’Europa (2008 e 2012) – però, un giorno, mi piacerebbe tornare a vestire la maglia di una squadra che gioca nella Liga”. Sulla Nazionale, Casillas non si fa illusioni, limitandosi a lanciare un messaggio al ct: “Vediamo se Luis Enrique si ricorderà di me”. Di certo finora c’è il suo alto rendimento fra i pali del Porto, che ha conquistato i quarti di finale della Champions.