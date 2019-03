(ANSA) – UTRECHT, 19 MAR – La pista del movente terroristico è ancora presa “seriamente” in considerazione nelle indagini sulla sparatoria di ieri sul tram di Utrecht che ha causato la morte di tre persone, in particolare a causa di un biglietto trovato nell’auto usata per la fuga. Lo riferiscono i procuratori olandesi, aggiungendo inoltre che “non vi sono ancora indicazioni” sul fatto che l’uomo accusato della strage, Gokmen Tanis, conoscesse le vittime.